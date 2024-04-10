Москва, 10 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Учёные университета «Синергия» выпустили первое в России комплексное учебно-­популярное издание по цифровым видам спорта. Об этом 10 апреля рассказали ИА Регнум в пресс-службе вуза.

Университет «Синергия»

Авторы учебника «Цифровые виды спорта: ожидания, реальность и перспективы» попытались показать собственное видение различных аспектов развития цифровых видов спорта в России и мире с учётом современных реалий и ближайших перспектив. Учебник состоит из семи глав, четыре из которых посвящены фиджитальным видам спорта и «Играм будущего». Ещё по одной главе посвящены киберспорту в качестве первого успешного цифрового спорта и кадровому потенциалу цифровых видов спорта.

По словам заведующей кафедрой киберспорта вуза Елены Скаржинской, ценность и новизна этой работы заключается в том, что в книге впервые дано определение цифровых видов спорта.

Уточняется, что учебник может быть интересен не только студентам и профессионалам киберспорта, но и широкой читательской аудитории.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко отметил, что новый учебник является на сегодняшний день единственной книгой, где глубоко и методологически обоснованно анализируется зарождение и развитие фиджитальных видов спорта в России.

Как передавало ИА Регнум, первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал 21 февраля в Казани, куда прибыли более 260 команд и свыше 2 тысяч спортсменов из 104 стран. Турнир продлился до 3 марта. Его уникальность в том, что он состоит из соревнований, проводимых по концепции «фиджитал» (physical + digital), то есть объединяет классический спорт с киберспортом. Так что участникам предстоит соревноваться не только на спортивных аренах, но и в видеоиграх.

Формат «Игр будущего» подразумевает использование последних технологических разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что со временем фиджитал-спорт станет любимым видом досуга граждан России: официально он признан в нашей стране как отдельный вид спорта лишь в январе 2023 года.