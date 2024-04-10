Брюссель, 10 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро из второго транша по программе бюджетной помощи в 50 млрд евро до конца 2027 года после оценки выполнения Киевом всех необходимых условий, говорится в распространенном 10 апреля заявлении ЕК.

Ye Pingfan/Zuma/TASS/ .

«Второй транш в размере 1,5 млрд евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки Брюсселем выполнения Киевом согласованных для этого условий», — говорится в заявлении Еврокомиссии, которое приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в марте Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро.

18 марта пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что главы МИД стран — участниц ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. Отмечалось, что эти средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что поставки Западом оружия Киеву являются попыткой продлить украинский конфликт. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Россия не видит желания Запада прекращать украинский конфликт. Глава МИД подчеркнул, что у России в отличие от западных стран нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию кризиса.