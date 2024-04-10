Москва, 10 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Боец специальной военной операции (СВО) после контузии потерял память, остался без документов и на три дня заблудился в Москве. Его чудом нашли и отправили к родным в Омск, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Станислав Красильников/РИА Новости

«После ранения на фронте Игорь прошёл через госпиталь и реабилитацию в Карачаево-Черкесии. Когда восстановился, купил билет до Омска транзитом через Москву. Прилетел в столицу в 7:00, а улететь должен был в 23:30», — следует из сообщения.

В материале рассказывается, что он, пока ждал вечерний рейс, взял такси и поехал посмотреть Москву. В это время военнослужащий внезапно кратковременно лишился памяти. Уточняется, что боец очнулся на улице, без сумки с документами и телефона. Выяснилось, что их он оставил в машине.

«Три дня Игорь скитался по городу, пока не обратился в военкомат. Оттуда его передали в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества». Там мужчину напоили, накормили и связались с его сыном. Он уже обзванивал экстренные службы», — поясняет агентство.

Уточняется, что позже нашли того самого таксиста, который возил бойца по Москве. Оказалось, что все эти три дня он искал пассажира, чтобы вернуть ему вещи. В итоге водитель всё отдал, оплатил ночь в отеле и бесплатно отвёз военнослужащего в аэропорт на следующий день.

Агентство добавляет, что в Омске Игоря встретил сын другого участника СВО и доставил в родной посёлок. Сейчас боец дома.

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