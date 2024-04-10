Москва, 10 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Белый фосфор, который могли использовать ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, парализует дыхательные органы, воздействует на глаза и открытые поверхности тела. Об этом 10 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

Он отметил, что белый фосфор активизируется при контакте с воздухом. Он парализует дыхательные органы, воздействует на глаза и открытые участки тела, а температура его горения достигает 800 градусов. Эксперт подчеркнул, что боеприпасы с белым фосфором запрещены.

«ВСУ не стесняются в средствах и применяют всё, что могут применить. Они атакуют Запорожскую АЭС. Если бы у них была возможность, то они бы и грязную бомбу применили», — добавил Дандыкин.

В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что подобное оружие применялось террористами в сирийском Алеппо.

«Это оружие, изготовленное в домашних условиях. То, что сегодня применили ВСУ, очень похоже на коктейль, который можно сделать в блиндаже. Это смесь различных химикатов: мышьяка, белого фосфора и других. Это очень опасное вещество. При попадании в дыхательные пути возникают ожоги, останавливается дыхание, и в результате люди погибают. Это уже квалифицируется не просто как военное преступление, а как терроризм. Это квалифицирует Украину как государство-террорист», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, стало известно, что вооружённые силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Согласно заключению эксперта, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идёт о белом фосфоре (вещество — М-15), который вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Уточняется, что украинские военные использовали БПЛА, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.

В октябре 2023 года гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения Украиной запрещённых веществ в ходе военных действий.

В феврале того же года ФСБ распространила информацию о предотвращённом теракте с использованием химоружия в Запорожской области. Теракт пытались осуществить украинские граждане по заданию спецслужб республики.

В декабре начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.