* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 10 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков Duolingo с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), сообщили 10 апреля «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Сергей Коньков/ТАСС

Кроме того, служба потребовала от Duolingo проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить нарушения.

«Ответ пока не получен», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность, согласно части 3 статьи 6.21 КоАП РФ сумма штрафа составляет от 1 до 4 млн рублей. Кроме того, к ресурсу, нарушающему требование закона, могут ограничить доступ.

Как передавало ИА Регнум, Роскомнадзор начал проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения идей ЛГБТ в феврале.

Duolingo — бесплатное мобильное приложение для изучения языков, созданное в 2011 году в США.

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.