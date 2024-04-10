Киев, 10 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Украина должна покончить со «старомодным менталитетом» и готовиться к призыву в армию женщин. Об этом заявила советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times.

TASS/Bryan Smith/ZUMA Press Wire

«Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей конституции сказано, что обязанность каждого украинца защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны», — заявила изданию Григорьева.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская заявила, что все жители Украины должны быть готовы к тому, что будут задействованы в ВСУ. По словам Псикорской, военные действия на Украине продолжаются и в ближайшее время не закончатся.

В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский снизил возраст мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет и отменил норму об «ограниченно годных» для призыва. Ранее сообщалось, что власти Украины намерены дополнительно призвать в ряды ВСУ до полумиллиона человек.

С заявлениями о необходимости массовой мобилизации в ряды ВСУ выступали многие западные руководители и эксперты. В частности, к дополнительной мобилизации призывал киевский режим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, а бывший начальник генштаба армии Польши генерал Раймонд Анджейчак отмечал, что ВСУ для успешного противостояния с Россией не хватает 10 миллионов бойцов.

Вместе с тем командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк 8 апреля заявил, что жители страны боятся сотрудников военкоматов. Он отметил, что в работе военкоматов, в том числе в части призыва в ряды ВСУ, есть нарушения, но назвал отношение к военкомам недопустимым.

Украинские и западные СМИ ранее сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ, а также о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой.

Молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ, сообщила 6 апреля газета The Times. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и мониторят Telegram-каналы, предупреждающие о местах, где раздают повестки. Другие издания сообщали о многочисленных попытках граждан Украины покинуть территорию страны, переплыв одну из рек, отделяющих Украину от Венгрии и Румынии.