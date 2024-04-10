Хельсинки, 10 апреля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Пенсии в Финляндии неизбежно сократятся в рамках правительственных мер экономии, заявила министр финансов страны Риикка Пурра. Об этом сообщает 10 апреля общественный вещатель Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Пурры, жёсткая экономия потребует и уменьшения трудовых пенсий. Без таких изменений желаемого результата не достичь, отметила она.

Министр добавила, что вопрос о пенсиях правительство рассмотрит на следующей неделе, но не уточнила, как предполагается осуществить реформу. В начале апреля в интервью газете Iltalehti Пурра заявила, что пенсионный возраст должен быть увеличен, а пенсии сокращены.

Издание отмечает, что правительство будет обсуждать дополнительные меры по корректировке статей бюджета на общую сумму около 3 млрд евро, из которых почти 2 млрд составят сокращения. Пока неизвестно, какие именно статьи хотят урезать.

В феврале финский премьер-министр Петтери Орпо подчеркнул необходимость жёстких мер экономии для балансировки государственных финансов. Планы правительства по реформам на рынке труда вызвали многочисленные забастовки профсоюзов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году эстонская экономика упала на 3% и в текущих ценах составила менее 38 млрд евро. Падение экономических показателей продолжается уже шестой квартал подряд, рост последний раз наблюдался во втором квартале 2021 года. Столь масштабного экономического спада в Эстонии не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.