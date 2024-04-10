Вильнюс, 10 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Странам НАТО следует нарастить объём военных расходов, чтобы сравняться с Россией в объёмах военного производства, заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Иван Шилов ИА REGNUM

Государствам военного блока нельзя терять время, они должны оперативно увеличить военные расходы как минимум до 2% ВВП, сказал Касчюнас. Его цитирует агентство Bloomberg.

Россия уже доказала, что может быстро наращивать объём производства продукции военного назначения и пополнять запасы техники, отметил также министр обороны Литвы.

Касчюнас добавил, что намерен добиваться увеличения военных расходов Литвы до 3,2% ВВП. Правительство страны рассмотрит возможность введения дополнительных налогов, а также заимствования средств, сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле 2024 года министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что государствам — членам НАТО надо задуматься о будущем военного блока, так как мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период, и увеличить объём военных расходов.

Входящие в НАТО европейские страны должны дополнительно выделить 56 млрд евро в год для достижения целевого показателя оборонных расходов военного блока на уровне 2% ВВП, отмечали ранее обозреватели газеты Financial Times со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что европейские страны военного блока в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, что составит 3% их суммарного ВВП.

США выделяют на оборонные расходы примерно 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5%, отмечал ранее президент Владимир Путин. У России нет проблем со странами НАТО, западные страны сами искусственно создают эти проблемы, потому что не хотят иметь в лице Москвы конкурента, подчёркивал глава государства.