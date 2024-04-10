Москва, 10 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Россия в последние годы стала больше, смену геополитических реалий должны учитывать все. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Гердо/ТАСС

Так он прокомментировал слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о желании завершить конфликт с сохранением территориальной целостности Украины.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у неё появилось четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Песков, комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией, подчеркнул, что с момента начала специальной военной операции геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона, и с этим всем придётся считаться.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России в 2022 году на основании референдумов, на которых подавляющее число жителей этих регионов поддержали вхождение в состав страны.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о воссоединении этих регионов с Россией. 6 октября 2022 года была опубликована новая редакция Конституции России, в которой новые регионы официально включены в состав страны.