Санкт-Петербург, 10 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Мама трёх мальчиков, которых обнаружили в подвале многоквартирного дома в Московском районе Петербурга, нашла себе другого мужчину и уехала жить в другой город, сообщил 10 апреля «Фонтанке» источник в правоохранительных органах.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

По его данным, мужчина, живший с детьми в подвале, находится в отделе полиции. Там же ожидают и мать детей. По предварительной информации, они раньше жили вместе, но затем она нашла себе другого мужчину и уехала в другой город.

По информации издания, матери вскоре будет предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля правоохранители прибыли к дому 14 на Московском шоссе по обращению местных жителей. Пресс-служба регионального управления МВД уточнила, что от неравнодушных граждан в полицию поступило сообщение о ненадлежащем воспитании детей. Сотрудники полиции установили, что в подвале дома по указанному адресу проживают совместно с 36-летним отцом трое несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет.

Отца детей доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что мужчина воспитывает сыновей самостоятельно, до этого они жили с матерью.

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении родителей троих малолетних детей. Сообщается, что было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение.