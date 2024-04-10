Хельсинки, 10 апреля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Имидж Финляндии упал в глазах россиян после вступления страны в Североатлантический альянс, следует из опубликованного МИД этого государства обзора «Финляндия глазами других — 2024».

Sergei Grits/AP/ТАСС

«Решение Финляндии вступить в НАТО и негативное освещение этого вопроса в российских СМИ являются факторами, оказавшими наибольшее влияние на ухудшение отношения россиян к Финляндии», — говорится в докладе.

Также отмечается, что за последние два года Финляндия получила необычайно широкое освещение в российских СМИ. Так, в 2023 года новости о Финляндии прозвучали в России примерно 35 тыс. раз. В отличие от ситуации до 2022 года позитивного внимания средств массовой информации было очень мало, а имидж Финляндии в российских медиа рухнул, говорится в обзоре.

По данным исследования Anholt-Ipsos Nation Brands Index, Финляндия в России опустилась по показателю «мир и безопасность» с 5-го места в 2019 году на 52-е в 2024 году, а по «честности и компетентности» с 3-го на 44-е место.

Как передавало ИА Регнум, русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией 7 апреля вышли на улицы Хельсинки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия таким образом отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства. Действия Хельсинки портят жизнь самим финнам, добавила она.

Дипломат пояснила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. По её словам, поведение финских властей является возвратом к периоду Холодной войны.