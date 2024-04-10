Херсон, 10 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В ходе визита в Херсонскую область первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провёл совещание по ситуации в сфере торговли Херсонской и Запорожской областей. Об этом 10 апреля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Глава администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Он отметил, что в совещании приняли участие местные и федеральные руководители, а также представители торговых сетей.

«Одним из главных вопросов совещания, которому федеральные власти уделили приоритетное внимание, стали цены на основные потребительские товары, в том числе продукты питания. Не секрет, что у нас цены в среднем заметно выше, чем на материке, а в некоторых случаях намного больше», — отметил глава региона.

По его словам, одной из причин такого положения является то, что региональные торговые сети и некоторые предприниматели не справляются с возрастающим потребительским спросом. В связи с этим на совещании было принято решение о заходе в регион новых торговых сетей.

Сальдо добавил, что фиксируются и субъективные причины роста цен, когда в погоне за сверхприбылями их необоснованно завышают. Лицами, причастными к этому, в настоящее время занимаются компетентные органы, уточнил он.

Глава региона также отметил, что вместе с Кириенко осмотрел ход строительных работ филиала арт-кластера «Таврида».

По словам первого заместителя руководителя администрации президента, «Таврида» даст широкие возможности для самореализации творческой молодёжи. В связи с этим арт-кластер откроет перед молодыми людьми Херсонской области большие перспективы.

Отмечается, что филиал арт-кластера будет состоять из 39 жилых корпусов, рассчитанных на 222 человека.

«Наша молодёжь получит новую, полностью современную инфраструктуру для отдыха и самовыражения. Первые смены в рамках фестиваля «Таврида-Арт» планируем провести уже летом 2024 года», — сообщил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и провёл совещание о текущем состоянии станции и обеспечении её ядерной безопасности. Обсуждались в том числе вопросы атак ВСУ на станцию с применением беспилотников. Кроме того, на совещании обсуждались и вопросы развития города-спутника ЗАЭС — Энергодара. Глава города Эдуард Сеновоз рассказал о реализуемых проектах и о ходе ремонта социальных объектов и инфраструктуры, которые осуществляются при поддержке «Росатома» и региона-шефа — Новгородской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях откроются новые молодёжные центры.

Как заявил президент, инфраструктура молодёжных центров уже приобретает общероссийский масштаб и охват, они будут работать во всех федеральных округах — от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Чёрного морей, от Ямала до Новороссии.

В Херсонской области откроют Арт-резиденцию «Таврида» по направлению работы с творческой молодёжью новых регионов, развития креативных индустрий. По итогам завершения строительно-монтажных работ в 2024 году центр планирует принять свыше тысячи участников ежегодно.

В Запорожской области откроют центр «Маяк». Его специализацией станет подготовка кадров для новых регионов, волонтёров, участников гуманитарных миссий. Планируется охватить работой центра свыше трёх тысяч участников ежегодно.