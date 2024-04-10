Москва, 10 апреля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд по заявлению Банка России ликвидировал ранее лишённый лицензии «Киви банк».

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Суд решил (…) ликвидировать АО «Киви банк», — цитирует резолютивную часть решения «РИА Новости».

С иском о принудительной ликвидации «Киви банка» ранее обратился в суд Банк России. Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Представитель временной администрации банка (Агентства по страхованию вкладов) заявил в суде, что активы «Киви банка» оцениваются в 68,3 млрд рублей, обязательства — в 43,2 млрд рублей, что свидетельствует об отсутствии у банка признаков банкротства.

Ранее с аналогичным заявлением выступала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Все обязательства перед клиентами будут выполнены, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 21 февраля отозвал у «Киви банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. После отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы Qiwi в Москве, платёжные сервисы группы, включая «Киви кошелёк», и офисы банка в Москве, Петербурге и Казани.

В ЦБ заявили, что «Киви банк» осуществлял переводы похищенных средств в пользу дропперов и оказывал другие нелегальные финансовые услуги. Агентство по страхованию вкладов выявило в «Киви банке» около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей. Из них анонимными являлись 1,3 млн, где находилось порядка 277 млн рублей.

Вкладчики «Киви банка» с 29 февраля начали получать выплаты страхового возмещения через банк «Уралсиб». ФСБ России 1 марта приступила к доследственной проверке «Киви банка» в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём.