Москва, 10 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении феминистки Залины Маршенкуловой. Об этом 10 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соцсети Залины Маршенкуловой Залина Маршенкулова

Отмечается, что в отношении журналистки возбуждено дело по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По словам источника, причиной послужили посты в её Telegram-канале о гибели военкора Владлена Татарского. Правоохранители посчитали, что Маршенкулова оправдывала его убийство.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Татарского прогремел взрыв. Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) преподнесла ему статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб. Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера.

Следователи установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине. Он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант, гражданин Украины Юрий Денисов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице ту самую статуэтку.