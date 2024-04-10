Симферополь, 10 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем у западного побережья Крыма. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Министерство обороны РФ

Отмечается, что вертолёт разбился при выполнении планового полёта около 06:00 мск. Предварительной причиной крушения является отказ авиатехники.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму днём 28 марта потерпел крушение самолёт Су-35. Видео с падением военного самолета в море сняли очевидцы. Информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Пилот успел катапультироваться, позже его подобрали спасатели на расстоянии 200 метров от берега.

В Гулрыпшском районе Абхазии 2 апреля совершил аварийную посадку вертолёт Ми-24. Экипаж выжил, лётчиков госпитализировали.

В ночь на 14 марта в Магаданской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. На борту находились 17 работников золоторудного месторождения и три члена экипажа. Глава Магаданской области Сергей Носов сообщил, что один из членов экипажа погиб, два других получили травмы. В прокуратуре сообщили, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность двигателя.