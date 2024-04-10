Москва, 10 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Связь с самолётом авиакомпании «Победа», перевозившим 189 пассажиров из Санкт-Петербурга в Волгоград, пропадала на 20 минут из-за невнимательности пилотов. Об этом сообщает 10 апреля Lenta.ru.

Максим Блинов/ РИА Новости

Инцидент произошёл 8 апреля с самолётом Boeing 737, выполнявшим рейс DP517. Диспетчер попытался связаться с экипажем, когда борт подлетал к Москве, но пилоты не ответили. Лётчики вышли на связь только через 20 минут, полёт завершился успешно.

Позже выяснилось, что в кабине были выключены динамики громкой связи, при этом авиагарнитур на пилотах не было. Тем самым они нарушили одно из полётных требований.

Командир экипажа объяснил, что выключил громкоговоритель со своей стороны, когда второй пилот зачитывал информацию для пассажиров. Громкоговоритель был выключен и у второго пилота. Потом оба сняли наушники. На тишину в кабине командир сначала не обратил внимания, так как читал документ. Всю вину он взял на себя и попросил не наказывать второго пилота.

Расследованием инцидента занимается комиссия Росавиации, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта пилотов самолёта, летевшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером. Инцидент произошёл в 70 км южнее Москвы. Экипаж доложил об освещении лазером зелёного цвета, источник находился справа от борта на расстоянии десяти миль. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения, полёт завершился успешно.