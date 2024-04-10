Москва, 10 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ, сообщил 10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах», — сказал он.

Кроме того, российскими военными были уничтожены база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися там тридцатью двумя 152-мм гаубицами Д-20, а также два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля официальный представитель российского военного ведомства информировал, что ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров украинской армии, переданных Киеву странами — членами НАТО.

6 апреля Конашенков сообщил о групповом ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников. На этих предприятиях производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику, а также дроны.