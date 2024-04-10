Вашингтон, 10 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. На кладбищах в целом ряде штатов США появляются могилы наёмников, воевавших в составе ВСУ и ликвидированных российскими военными, передаёт 10 апреля «РИА Новости».

Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В частности, на Арлингтонском национальном кладбище неподалёку от Вашингтона, где находятся в том числе могилы военнослужащих и политиков, похоронили 50-летнего отставного морского пехотинца Грейди Курпаси. Он погиб в апреле 2022 года, но останки захоронили лишь в марте 2024 года — Курпаси долгое время считался пропавшим без вести. На могиле нет надгробного камня, вместо неё установлена временная табличка.

На одном из кладбищ Калифорнии захоронили Брайна Янга, который, по данным американских СМИ, воевал в составе сил специальных операций ВСУ и погиб в июле 2022 года. Ранее Янг жил в Грузии и оттуда вскоре после начала СВО отправился на Украину. У него остались двое дочерей. На памятнике на могиле Янга помещена эпитафия со словами «Вперёд, к новым приключениям!».

Также в Калифорнии похоронили бывшего морпеха Иэна Торторичи, который входил в состав так называемого «иностранного легиона» ВСУ и получил медаль минобороны Украины «За боевые заслуги». Торторичи погиб в июне 2023 года в ресторане в Краматорске (временно оккупированная Киевом часть ДНР). Опубликованные в соцсетях видео свидетельствуют, что бывшего морпеха хоронили с воинскими почестями.

Среди других погибших на территории Украины американских наёмников — Дейн Партирдж, служивший ранее в Ираке, и Пол Ким, находившийся в рядах ВС США в течение 12 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что могилы наёмников, воевавших за ВСУ, появились и на кладбищах целого ряда европейских стран, в том числе Польши и Франции.

Минобороны РФ ранее сообщало, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши. Также было уничтожено 147 наёмников из Франции.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, отмечал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Иностранные наёмники ВСУ в боях практически не участвуют, предпочитая отсиживаться за спинами местных военных, заявлял в свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.