Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Одесской области в результате ударов повреждены порт Черноморск и железнодорожный мост. Об этом сообщает «Страна. ua».

Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

«О прилёте по порту Черноморска (бывший Ильичевск) и по железнодорожному мосту в Одессе сообщают местные паблики», — следует из текста.

Украинское СМИ уточняет, что официально эта информация пока не подтверждалась.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе сообщал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. О каком именно объекте идёт речь, он не уточнил.

В этот же день украинский телеканал «Общественное» сообщал о мощном взрыве в одном из районов Одессы.

Кроме того, в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в Николаеве и области.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.