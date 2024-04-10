На Украине сообщили о повреждении логистической инфраструктуры в Одессе
«Страна. ua»: в Одесской области повреждены порт Черноморск и ж/д мост
Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Одесской области в результате ударов повреждены порт Черноморск и железнодорожный мост. Об этом сообщает «Страна. ua».
«О прилёте по порту Черноморска (бывший Ильичевск) и по железнодорожному мосту в Одессе сообщают местные паблики», — следует из текста.
Украинское СМИ уточняет, что официально эта информация пока не подтверждалась.
Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе сообщал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. О каком именно объекте идёт речь, он не уточнил.
В этот же день украинский телеканал «Общественное» сообщал о мощном взрыве в одном из районов Одессы.
Кроме того, в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в Николаеве и области.
С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.