Москва, 10 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщила 10 апреля пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

(сс) Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин во время рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым

Министр, в частности, рассказал главе государства о развитии системы «Социального казначейства», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны.

Отдельно Котяков доложил Путину о работе министерства в новых регионах.

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Накануне встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал, что на 10 апреля у Путина запланировала рутинная работа без каких-либо крупных мероприятий, за исключением рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. По его словам, социальная защита — важнейшая область, поскольку по конституции Россия является социальным государством.

Как передавало ИА Регнум, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, Путин отмечал, что в России почти нет безработицы и в ближайшие годы она не грозит. Он также обращал внимание, что в стране этот показатель снизился до 2,8% и находится на рекордно низких значениях.