Москва, 10 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Тренер и бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов, который был наставником украинца Александра Зинченко в «Уфе», прокомментировал ИА Регнум русофобские высказывания спортсмена. Колыванов заявил, что взгляды Зинченко поменялись после переезда в Англию. Он также рассказал, что украинец никогда не отличался смелостью, чтобы вот так просто бросить успешную карьеру и пойти служить в ВСУ, как он заявлял в интервью «Би-би-си».

ISABEL INFANTES /EPA/TASS Футболист Александр Зинченко

Капитан сборной Украины Александр Зинченко рассказал британским журналистам, что якобы готов приостановить карьеру футболиста и вступить в ряды ВСУ в случае призыва по мобилизации. Словам Зинченко поверили не все, некоторые футболисты и спортивные журналисты и вовсе высмеяли его. Например, защитник «Галатасарая» и сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье попросил Зинченко прекратить спектакль и напрямую пойти к главному тренеру, чтобы отпроситься уехать воевать.

«Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!» — приводит слова Орье французское издание RMS Sport.

Не поверил Зинченко и его бывший тренер из ФК «Уфа» Игорь Колыванов. Он рассказал, что, работая с Александром, никогда не замечал какой-то запредельной смелости и дерзости в нём, всё изменилось после переезда футболиста в ФК «Манчестер Сити» в Англию. Колыванов вспоминает, что Зинченко превратился в того, кто яро ненавидит Россию, а также требует дисквалифицировать всех российских спортсменов.

«Мне, честно, про него говорить не хочется, неприятно. Но когда он только приехал к нам в Уфу, то был нормальным парнем. Тренировался, работал. А когда мы его устроили в «Манчестер Сити» и он уехал из России, то его взгляды поменялись резко. Что-то у него в голове случилось, какие-то проблемы. Потом начал поливать грязью нашу страну — это полное безобразие. Был ли он всегда таким смелым и дерзким? Нет. Никогда. В России был спокойным молодым человеком», — рассказал Игорь Колыванов.

Александр Зинченко после начала СВО сделал немало политических заявлений. В основном все высказывания сводятся к двум нарративам — «отменить всё русское» и к пожеланиям смерти. Одну из таких публикаций даже в итоге пришлось удалить за нарушение политики социальной сети.

Александр Зинченко вместе с родителями уехал с Украины в Россию сразу после начала войны киевского режима в Донбассе в 2014 году. Он покинул со скандалом донецкий «Шахтёр» — футболисту не нравилась маленькая зарплата — и отправился искать новую команду в Россию. В своих интервью тех лет Александр говорил, что бежал со своей семьёй от войны. Именно так он называл события в Донбассе до переезда в Англию. От термина «война в Донбассе», описывающего обстрелы ДНР, он откажется спустя пару лет после отъезда из России.

В России игрок присоединился к футбольному клубу «Уфа», где, по заявлениям тогдашнего пресс-атташе команды Сергея Тыртышного, у него наконец-то появилась достойная зарплата, ведь на Украине «ему платили сущие копейки». Во время выступления Зинченко за «Уфу» у него были серьёзные проблемы с игрой за сборную Украины. Федерация футбола Украины несколько раз заявляла, что украинец по самым разным причинам не может играть за сборную, тем самым наказывая футболиста за контракт с российской командой. Частым аргументом отсутствия Зинченко в составе сборной была какая-нибудь болезнь. В 2016 году ФФУ заявила, что Александр покинул расположение сборной из-за простуды. Хотя, по заявлениям гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, со здоровьем в тот период у Зинченко было всё хорошо.

В текущем сезоне украинец в составе лондонского «Арсенала» принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Зинченко заявил, что больше ничего не хочет слышать о России, несмотря на то, что начал профессиональную карьеру именно в российском футболе.