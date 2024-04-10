Будапешт, 10 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Десятки тысяч венгров в центре Будапешта в минувшие выходные требовали отправить в отставку премьер-министра страны Виктора Орбана, сообщает Politico.

Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Согласно данным издания, протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его словам, Орбан решил, что Венгрия стала его собственностью, но люди не хотят ему подчиняться. Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счёт противозаконных государственных контрактов.

Доцент РГГУ Вадим Трухачев отметил «РИА Новости», что нынешние протесты не угрожают Орбану. В Венгрии принято митинговать по любым поводам, а столица настроена оппозиционно, поскольку больше ориентирована на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые отстаивает глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан 17 февраля призвал к смене руководства Евросоюза. По его мнению, перемены необходимы, так как Брюссель не отражает интересы европейцев. Кроме того, руководство ЕС не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине, добавил венгерский премьер.

Ранее Евросоюз угрожал подорвать экономику Венгрии, если власти страны не снимут вето на оказание помощи Украине до саммита в Брюсселе. В итоге 1 февраля лидеры всех 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились предоставить Киеву €50 млрд в качестве макрофинансовой помощи.

Как заявил Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет, поскольку ЕС дал гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине.