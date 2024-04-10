Комрат, Молдавия, 10 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в Комрат (столица Гагаузии) сотрудники правоохранительных органов применяют грубую физическую силу к людям, собравшимся на мирных протестах. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

«Приезжающие силовики применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы», — написала она в Telegram-канале.

Гуцул отметила, что центральные власти боятся гагаузов, а флаг Евросоюза, который вывешен в Комрате, является «плевком в душу» жителей Гагаузии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гуцул заявила, что, если власти Молдавии введут войска в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию. Она также выразила надежду, что такого всё же не произойдёт.

Гуцул 9 апреля прибыла с рабочим визитом в Москву.

Ранее в ходе визита Гуцул в Москву 1 марта она встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминирует права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.

Гуцул 6 марта также сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе» провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии. По словам главы автономии, она обсуждала с российским лидером льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ.