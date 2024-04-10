Москва, 10 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который на северо-востоке столицы за час напал на трёх человек и отобрал у них телефоны. Двое из потерпевших — подростки, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств» — Прим. ред.)», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Уточняется, что преступление произошло 8 апреля на территории Останкинского района. После этого злоумышленник продал украденные телефоны и на полученные деньги купил наркотики.

По сообщению ведомства, после задержания подозреваемого потерпевшие 2002, 2010 и 2014 годов рождения опознали его. Пресс-служба добавила, что следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года на юге Москвы группа неизвестных напала на машину и ограбила водителя. Преступники произвели несколько выстрелов и отобрали у него сумку, в которой, предположительно, были деньги.

В начале октября 2023 года на юго-востоке Москве неизвестные лица напали на водителя автомобиля, который остановился перед светофором. Инцидент произошёл на улице Донецкой. Злоумышленники, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия. Затем они забрали из салона автомобиля сумку. В ней, по словам потерпевшего, находились деньги. После нападения преступники скрылись с места происшествия. Водителя госпитализировали. Подозреваемых объявили в розыск.