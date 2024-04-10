Орск, Оренбургская область, 10 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Все дома, которые пострадали в результате паводка в Оренбургской области, будут обследованы, заявил 10 апреля министр строительства России Ирек Файзуллин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Поручение президента [России Владимира Путина] чёткое: в первую очередь по мере снижения и ухода воды организовать работу по восстановлению жилья. Будут обследованы все жилые дома», — сказал министр на встрече с жителями Орска.

Файзуллин подчеркнул, что в этом направлении будет использован опыт специалистов министерства, которые работают в зонах ЧС.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля Файзуллин заявил, что жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию. По его словам, жители, чьё жилье будет признано полностью утраченным, получат компенсацию в размере 68,7 тыс. рублей за квадратный метр.

В Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Мэр Василий Козупица отмечал, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Из посёлка Лесоторговый эвакуировали жителей.