Москва, 10 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Геополитические реалии в ходе конфликта на Украине изменились, в состав России вошли четыре новых региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля журналистам, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к установлению мира без территориальных уступок России.

ТАСС/Bianca Otero/ZUMA Press Антониу Гутерриш

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что все должны учитывать произошедшие перемены, то есть появление у России четырёх новых регионов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Киев, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, должен уступить России Крым и Донбасс. Об этом, как отмечало издание, Трамп говорил в частной беседе и выражал намерение добиться прекращения конфликта на Украине на этих условиях. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения об этом не соответствуют действительности.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о позиции Трампа, отметил, что Гутерриш хочет завершения украинского конфликта при соблюдении принципа территориальной целостности.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев пытается наладить связь с командой Трампа, чтобы обсудить позиции Украины по урегулированию конфликта без территориальных уступок России. Ранее Трамп не раз заявлял, что в случае возвращения в Белый дом всего за сутки сумеет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной.