Симферополь, 10 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. У побережья Крыма потерпел крушение вертолёт Ми-24, сообщила 10 апреля пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«10 апреля 2024 года около 06:00 мск при выполнении планового полёта над акваторией Чёрного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолёт Ми-24», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Предварительно, причиной крушения стал отказ авиатехники, уточнили в министерстве.

На месте аварии работает поисково-спасательная служба.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны информировало, что у побережья Крыма была уничтожена украинская противокорабельная ракета «Нептун».

Кроме того, в ночь на 9 апреля в Севастополе были слышны громкие звуки. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что над морской акваторией вблизи Севастополя сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Разрушений в городе нет, обстановка спокойная, добавил он.