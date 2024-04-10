Вашингтон, 10 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты теряют влияние на своих союзников и их доверие, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, об этом свидетельствуют попытки стран — членов НАТО обеспечить Украину западным оружием даже в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединённым Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. Конфликт на Украине касается не только Украины», — сказал он.

Ходжес считает, что уже никто не верит в утверждение, что США будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд американских послов в странах Индо-Тихоокеанского региона призвал Конгресс Соединённых Штатов Америки принять законопроект о помощи Украине и Израилю, поскольку в обратном случае Вашингтон рискует понести репутационные потери и потерять доверие союзников.

Как отмечает издание The New York Times, обращение к американским законодателям подписали послы США в Южной Корее, Японии, Китае, Австралии, Индии, Филиппинах, Вьетнаме, Новой Зеландии и Малайзии. Дипломаты подчеркнули, что правительства стран-партнёров наблюдают за действиями Вашингтона, рассчитывая убедиться в том, что США поддержат своих союзников в тяжёлые времена.