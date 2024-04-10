Москва, 10 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В отношении феминистки Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Telegram-канал Залины Маршенкуловой Залина Маршенкулова

Отмечается, что причиной возбуждения дела стали её публикации в Telegram-канале, в которых активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

По статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») Маршенкуловой грозит до семи лет лишения свободы. По данным СМИ, женщина проживает за пределами России.

Маршенкулова окончила факультет журналистики МГУ. В своих публикациях выступает против традиционных ценностей в пользу полигамных отношений. В 2020 году выступила в защиту российских актрис, снявшихся в порнографическом клипе музыканта Тилля Линдеманна. Стала широко известна после скандальной рекламы Reebok в поддержку феминизма.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвиняют в оправдании терроризма после убийства Татарского.

При этом 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал разыскиваемую. В случае задержания или экстрадиции Ольга Мисик будет помещена в СИЗО на два месяца.

Мисик находится в федеральном розыске с 14 сентября 2022 года.

10 апреля Министерство внутренних дел России объявило в розыск писательницу Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные приведены в базе ведомства.

В карточке в базе розыска указано, что Дарью Серенко 1993 года рождения разыскивают по уголовной статье. Какой конкретно, не уточняется.

По словам Серенко, причиной розыска могло стать отсутствие маркировки иноагента.