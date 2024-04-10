Москва, 10 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Уехавшая за границу певица Алла Пугачёва намерена устроить гастроли по странам Европы. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Илья Питалев/РИА Новости Певица Алла Пугачёва

«Алла Борисовна даст первый сольный концерт непосредственно в Израиле, а потом проедет с гастрольным туром по всей Европе. Второй сольный концерт она собирается давать на Кипре, как мне известно», — рассказал он «Абзац».

Продюсер уточнил, что Пугачёва в этом году отмечает юбилей — 75-летие. Она намерена отметить его ярко.

«Алла Борисовна много лет любила роскошь, богатство, окружать себя разными людьми. Своё 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовёт на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — поделился он.

Кроме того, Дворцов отметил, что с презентацией нового альбома Пугачёвой будет помогать экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Как передавало ИА Регнум, Аллу Пугачёву в России предложили признать иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура РФ, которая направила просьбу в Министерство юстиции страны.

Сообщается, что Пугачёву потребовали признать иноагентом после её заявления, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Ранее Алла Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Так она отреагировала на слова российского певца Стаса Михайлова о том, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.

Он отметил, что именно Россия сделала артистов значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают свою страну.