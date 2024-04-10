Оренбург, 10 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину ежедневно докладывают об обстановке с паводками в Оренбургской области, сообщил 10 апреля глава региона Денис Паслер.

Sergey Nikiforov/news.ru/Global Look Press

«Каждый день докладываем об обстановке с паводками в Оренбургской области президенту», — сказал губернатор на встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным и местными жителями.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасные отметки, вода продолжает прибывать.

Он отметил, что опасной отметкой считается 930 см, но уже зафиксирован подъём воды в Урале до 996 см. В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее мужчину и женщину, которые тонули в повреждённой резиновой лодке, спасли в Зауральной части Оренбурга. Спасатели получили сообщение о людях, терпящих бедствие в одном из садовых товариществ за микрорайоном Заречный. Они на лодке отправились в подтопленный посёлок, чтобы покормить коз, но наткнулись на забор с колючей проволокой.