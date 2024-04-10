Космодром «Восточный», Амурская область, 10 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Повторный старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный перенесли на сутки. Трансляцию с космодрома вела госкорпорация «Роскосмос».

Роскосмос Медиа/ТАСС

«Выдана команда: «Отмена пуска». Руководителям работ — подготовиться к 24-часовой стоянке», — сказал диктор во время предстартовой подготовки.

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Ранее госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты.

Как передавало ИА Регнум, первоначально старт был запланирован на 9 апреля, в 12:00 мск. Однако пуск был перенесён на сутки. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, за две минуты до первого возможного пуска ракеты автоматика остановила процесс старта по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, это потребовало слива топлива.

Перед первым стартом ракеты (9 апреля) госкомиссия также одобрила пуск «Ангары» с космодрома Восточный.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал отмену первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. По его словам, перенос пусков ракет-носителей является достаточно распространённой ситуацией. Это происходит по разным причинам. Например, пуск может быть перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, технических неполадок или при возникновении каких-либо отклонений в параметрах. В данном случае реакция «Роскосмоса» была быстрой, специалисты оперативно выяснили, в чём дело. Похоже, они уверенно идут на следующую попытку, добавил эксперт.