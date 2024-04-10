Москва, 10 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, сообщили 10 апреля в столичном надзорном ведомстве.

РИА Новости/ Владимир Трефилов Поэт и публицист Лев Рубинштейн

«В связи с мягкостью назначенного наказания останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля водитель, сбивший Рубинштейна, получил 1 год и 8 месяцев условно. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Рубинштейна сбила машина на улице Образцова 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. 14 января поэт умер, ему было 76 лет.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, несколько лет работал библиографом в вузе. В конце 60-х годов начал литературную деятельность, в 70-х разработал авторскую стилистику. Вскоре из-за долгой работы с библиотечными карточками создал собственный жанр, который так и назвал, «стихи на карточках», в котором сочетал поэзию, прозу, визуальные искусства и перформанс.

До перестроечного этапа в жизни страны работы Рубинштейна публиковали в самиздате и за границей, впервые официально в СССР — в конце 80-х годов. С середины 90-х поэт работал в журналистике как автор и обозреватель. Его сочинения переводили на английский, немецкий, польский, французский, шведский и другие языки. Лауреат премии Андрея Белого и премии «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».