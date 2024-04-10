Москва, 3 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил Артёма Сидорова от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 3 июля, на официальном сайте правительства России.

Отставка чиновника

«Освободить Сидорова Артёма Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», — сказано в документе, подписанном главой правительства.

Напомним, что Сидоров занимал эту должность с 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи об отставке Сидорова циркулировали в СМИ в июне 2018 года. По данным ряда источников, глава правительства был недоволен тем, что в работе Росприроднадзора нет серьезных прорывов, а проблем накопилось слишком много.

Кто станет новым главой Росприроднадзора, пока неизвестно. По слухам, это может быть нынешняя глава Ростехнадзора Светлана Родионова.