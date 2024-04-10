Санкт-Петербург, 10 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении родителей троих малолетних детей, которых обнаружили в подвале многоквартирного дома в Московском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.

Global Look Press/SuperStock/

«Полиция возбудила в отношении родителей уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проводится расследование», — говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что 9 апреля правоохранители прибыли к дому 14 на Московском шоссе по обращению местных жителей.

«От неравнодушных граждан в полицию Московского района поступило сообщение о ненадлежащем воспитании детей, проживающих в подвале д. 14 по Московскому шоссе. Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома по указанному адресу проживают совместно с 36-летним отцом трое несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет», — уточнило ведомство.

Сообщается, что было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение.

Как передавало ИА Регнум, отца несовершеннолетних детей, проживавших вместе с ним в подвале в доме 14 на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, доставили в отдел полиции для разбирательства.

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