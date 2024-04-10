Оренбург, 10 апреля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Аптеки, медучреждения, а также социальные службы Оренбурга работают в рабочем режиме, сообщил глава города Сергей Салмин.

Егор Алеев/ТАСС

«Все магазины, аптеки, все учреждения здравоохранения, социальные службы наши работают в напряжённом, но таком рабочем режиме», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Салмин также отметил, по состоянию на 12 часов по местному времени (10:00 мск) вода в реке Урал поднялась до 996 см, что выше на 66 см опасного значения.

Вместе с тем мэр отметил, что на данный момент из-за паводка подтоплено 1910 домовладений, 2939 приусадебных участков. 865 человек эвакуированы, 58 находятся в пунктах временного размещения, добавил Салмин.

Как предавало ИА Регнум, 9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки. В регионе действует режим ЧС на федеральном уровне.

В то же время правительство Оренбургской области сообщило, что в 14 населённых пунктах шести муниципалитетов региона зафиксирован спад воды.

Отмечается, что от воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Также отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил глава ведомства Александр Куренков.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов пострадавших регионов. Глава государства на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.