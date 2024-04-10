Курган, 10 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Ситуация с паводком в Курганской области относительно стабильная. Об этом 10 апреля заявил губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

Донат Сорокин/ТАСС

«Ситуация относительно стабильная. Прибытие воды со стороны Казахстана идёт по двум водоносным источникам: это река Уй, с юга — река Тобол», — сказал Шумков.

По его словам, сейчас в Курганской области круглосуточно строят пять дамб общей протяжённостью 30 км.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Шумков информировал, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3–4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см.

Ранее в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов объявлена принудительная эвакуация.

Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.