Нью-Дели, 10 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Украина хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на планируемом саммите в Швейцарии. Об этом 10 апреля заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.

YASUYOSHI CHIBA/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на саммит и надеется, что тот сможет сыграть одну из ведущих ролей на нём.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине, заявил 9 апреля пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» Зеленского, не учитывающей российские интересы.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что планируемый в июне саммит в Швейцарии будет бессмысленным и пустым. По его словам, те, кто приедет на саммит, навсегда запятнают себя позором как безвольные политики.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению «формулы Зеленского», подчеркнула она. К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В ином случае СВО будет продолжена.