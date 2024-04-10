Керчь, Крым, 10 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на мостовом переходе.

Известия/ Эдуард Корниенко

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Причина ограничений не называлась.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Позднее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что переговоры немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост являются фантазией, а также попыткой напугать Россию.