Москва, 10 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Пистолет-пулемёт ПП-2000, разработанный Конструкторским бюро приборостроения, выполнил более 400 выстрелов в непрерывном режиме после того, как его погружали в воду и грязь. Об успешном тестировании оружия сообщила 10 апреля пресс-служба «Ростеха».

Кадр из видео

Отмечается, что пистолет-пулемёт, которым вооружают спецподразделения, подвергли беспрецедентным испытаниям. Его бросали об лёд и в лужу, закапывали в глину и грязь, а затем переехали на внедорожнике. После этого ПП-2000 совершил 410 выстрелов, а это вдвое больше заявленных тактико-технических характеристик (ТТХ).

«Словом, честно пытались его «убить» всеми доступными способами, но не смогли», — говорится в описании ролика «Наш краш», опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

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Пистолет-пулемёт успешно поразил цели на заявленных дистанциях. После того как из него выпустили 19 стандартных магазинов по 20 патронов и увеличенный магазин на 30 патронов, в нём только оплавилось посадочное место на пластиковом корпусе.

Обычно военнослужащий не ведёт такую непрерывную стрельбу, так как ему приходится переснаряжать магазины и откуда-то брать патроны. За это время оружие остывает, пояснил ведущий конструктор филиала КБП — ЦКИБ спортивно-охотничьего ружья (СОО) Андрей Савенков.

Компания-разработчик входит в холдинг «Высокоточные комплексы». Пистолет-пулемёт создан под патрон 9×19 «Парабеллум» и отличается низким весом — 1,4 кг без магазина и приклада. Запасной магазин можно использовать в качестве плечевого упора, а рукоятку затвора и кнопку защёлки магазина установить и слева, и справа.

С 2006 года серийные ПП-2000 оснащают съёмным складным прикладом. С ним длина оружия составляет 582 мм, без него — 350 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году ПП-2000 стали укладывать в аварийный запас лётчиков ВКС России. Они положительно оценили новое личное оружие, полученное в опытную эксплуатацию. Пистолёты-пулемёты также передали военным для ведения боёв с окопавшимся противником.