Москва, 10 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Следствие обвинило бывшего депутата Государственной думы России Магомеда Гаджиева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИТиМО) Максуда Садикова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© Владимир Смирнов/ТАСС Магомед Гаджиев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Сообщается, что соответствующее постановление о привлечении экс-парламентария в качестве обвиняемого вынесено в июне 2023 года. Следствие называет Гаджиева организатором убийства.

Из материала следует, что расправа над ректором ИТиМО произошла 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал. Максуд Садиков подъехал туда вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который был водителем и охранником дяди. Уточняется, что в машине также находились бывший шеф-редактор сайта «Ислам. ру» Марат Сайфутдинов и его супруга.

Газета пишет, что рядом с подъездом на Садикова и его племянника напали двое преступников, которые не скрывали лиц. Убийцы расстреляли обоих мужчин. От полученных ранений они скончались на месте.

Во время перестрелки Марат Сайфутдинов пострадал незначительно, его жена не пострадала, следует из текста.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

В мае 2023 года «Единая Россия» исключила экс-парламентария из членов партии.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что считает закономерным решение исключить Гаджиева из «Единой России», назвав бывшего депутата «трусом и предателем».

26 мая 2023 года Минюст России внёс Магомеда Гаджиева в реестр «иноагентов». Ведомство обосновало свое решение тем, что Гаджиев «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками и заявлял о поддержке властей Украины».