Ереван, 10 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Несмотря на то, что армяно-российские отношения переживают не лучшие времена, их важность для суверенитета и безопасности Армении трудно переоценить. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности (Армении. — Прим. ред.) трудно переоценить», — отметил премьер.

По словам Пашиняна, Ереван не делал «никаких неверных шагов в отношениях с Москвой», поэтому Россия не может упрекнуть Армению в том, что она не выполняет взятые на себя обязательства, «хотя обратные случаи многочисленны».

При этом премьер Армении отметил, что Ереван не хочет спорить с Москвой, так как «оценивает огромное положительное, достигнутое в отношениях».

Пашинян также напомнил, что в мае 2018 года с президентом Владимиром Путиным была достигнута договорённость о выстраивании отношений на основе взаимного уважения суверенитета и государственности.

«Я готов к такому диалогу», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководство Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делало недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Вместе с тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. По его словам, Ереван продолжает укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

Кроме того, стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Армянская сторона уведомила об этом Национальную систему платёжных карт. Карты перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией.