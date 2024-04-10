Симферополь, 10 апреля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится 10 апреля в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Позднее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что переговоры немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост являются фантазией, а также попыткой напугать Россию.