Оренбург, 10 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В 14 населённых пунктах шести муниципалитетов Оренбургской области зафиксирован спад воды, сообщило 10 апреля региональное правительство.

Sergey Nikiforov/news.ru/Global Look Press

«За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населённых пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Также отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.

Как передавало ИА Регнум, в МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил глава ведомства Александр Куренков.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов пострадавших регионов. Глава государства на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.