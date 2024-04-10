Оренбург, 10 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Мужчину и женщину, которые тонули в повреждённой резиновой лодке, спасли в Зауральной части Оренбурга. Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба городской администрации.

Кадр из видео

Спасатели получили сообщение о людях, терпящих бедствие в одном из садовых товариществ за микрорайоном Заречный. Они на лодке отправились в подтопленный посёлок, чтобы покормить коз, но наткнулись на забор с колючей проволокой.

«Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга подоспели вовремя. Терпящие бедствие мужчина и женщина были спасены», — говорится в сообщении.

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Пропоротая лодка оренбуржцев почти полностью ушла под воду. В ней, держась за кусты, сидел мужчина. Женщина уже находилась в воде. Спасатели сначала помогли ей, а потом вернулись за мужчиной.

Как сообщало ИА Регнум, в подтопленном Оренбурге, по словам местных жителей, сильнее всего пострадали спальные районы. Центральную часть города практически не затронуло «большой водой». Паники не было, людей предупредили заранее. Горожане помогали друг другу спасаться от паводка.

Уровень воды в реке Урал к утру 10 апреля поднялся до 978 сантиметров при опасной отметке в 930 см. Власти призвали оренбуржцев, находящихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.