Братислава, 10 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии стала серьёзным ударом для Украины и её западных союзников, пишет Al Khaleej.

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Петер Пеллегрини (в центре) и премьер-министр Словакии Роберт Фицо (справа)

«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии», — говорится в материале.

Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили «новый удар», пишет издание.

После избрания Пеллегрини заявил, что сделает всё, чтобы Словакия всегда находилась «на стороне мира, а не войны». Он также заявил, что не допустит отправки словацких военных на Украину.

Как передавало ИА Регнум, избирательная комиссия Словакии 7 апреля официально подтвердила победу на президентских выборах представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини. Он победил во втором туре, получив более 1,4 миллиона голосов (53,12%). Его конкурент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий либеральную оппозицию, получил 46,88%.

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок заявил, что победа представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии означает, что страна будет продолжать проводить в отношении России самостоятельную, разумную и чётко определённую политику.