Оренбург, 10 апреля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Территория национального парка «Бузулукский бор» на площади не менее 11 тыс. га оказалась затоплена из-за разлива реки Самара в Оренбуржье — под водой остались порядка шести обустроенных мест отдыха. Об этом сообщили в Telegram-канале нацпарка.

Егор Алеев/ТАСС

Из берегов вышли десятки пойменных озёр. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды, написало руководство нацпарка.

Наибольший уровень подъёма воды отмечается на реке Самара, где 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту была достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений — 895 см, что на 115 см выше критического уровня.

«Абсолютный максимум в 860 см наблюдался 18 апреля 2011 года. За прошедшие сутки уровень повысился на 72 см. Паводковая ситуация в национальном парке «Бузулукский бор» остаётся сложной», — добавили в учреждении.

В Оренбургской области введён режим ЧС федерального значения.

Как сообщало ИА Регнум, уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского Курганской области повысился за ночь на 21 см.

Наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.