Дроны сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки в ДНР — 777-й день СВО
«РИА Новости»: дроны сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки в ДНР — 777-й день СВО
Наступивший, 777-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о применении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) химического оружия на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Вещество в стеклянных колбах 8 апреля сбрасывали беспилотники в районе села Клещеевка. Видеозапись с одним из таких неразорвавшихся боеприпасов, содержащих предположительно белый фосфор, российские силовики предоставили 10 апреля «РИА Новости». По данным источника, при взрыве такой колбы образуется светло-жёлтое или зелёное облако. Вещество может быть смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.
Бомбами, начинёнными белым фосфором и кассетными боеприпасами, ВСУ ударили в районе Кинбурнской косы Херсонской области в начале ноября 2023 года. По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, фосфорные снаряды — это зажигательные боеприпасы, которые самовоспламеняются и прожигают всё насквозь. Применение снарядов с белым фосфором носит демонстративно-показательный характер, считает эксперт.
Тем временем на правом берегу Днепра в Херсонской области расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии — в тот момент боевики готовились к ротации, пояснили в Минобороны.
На купянском направлении отличились огнемётчики группировки войск «Запад». Они уничтожили замаскированные опорные пункты врага из ручных огнемётов РПО-А «Шмель».
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