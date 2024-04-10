Лондон, 10 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. В Румынию переброшены шесть британских истребителей Typhoon в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства блока вблизи побережья Чёрного моря, сообщили Королевские ВВС.

Airwolfhound Истребитель Typhoon

Отмечается, что участвующий в миссии персонал будет находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования с целью перехвата российских самолётов, приближающихся к воздушному пространству НАТО.

Срок миссии по «защите восточного фланга» альянса составит четыре месяца. Группа будет базироваться на авиабазе «Михаил Когэлничану» около города Констанца. В Румынию для обеспечения базы направили более двухсот военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в марте бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия уничтожит истребители F-16 при передаче их Киеву. При размещении переданных Украине истребителей на румынских и польских авиабазах они превратятся в мишени для ВС России, уточнил он.

Истребители F-16 не поменяют ситуацию на поле боя, а станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства предположил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия.

Польша и Британия в марте провели совместные военные учения на границе с Калининградом. В манёврах участвовали около 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники из десяти стран НАТО, в том числе около 15 тыс. польских военнослужащих.