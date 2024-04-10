Звериноголовское, Курганская область, 10 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского Курганской области повысился за ночь на 21 см. О мониторинге сообщили местные власти.

Telegram-канал правительства Курганской области Река Тобол в районе села Прорывное Звериноголовского округа

Уровень воды в реке Тобол на утро 10 апреля составил 933 см, написала в соцсетях администрация села.

Накануне вечером уровень воды был на отметке 912 см.

Как сообщало ИА Регнум, в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов объявлена принудительная эвакуация.

Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.

Глава Курганской области Вадим Шумков информировал, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3–4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.